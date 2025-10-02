BofA eleva Solaria a "comprar"; las acciones ganan alrededor de un 20% en tres días
** Bank of America Global Research eleva la calificación de Solaria a "comprar" desde "neutral", señalando que las recientes correcciones del precio de la acción ofrecen un mejor perfil de riesgo-recompensa
** Las acciones amplían su racha alcista de tres días y unos resultados del primer semestre por encima de la media de las previsiones
** Solaria obtuvo un beneficio neto de 82,1 millones de euros (US$96,42 millones) en el primer semestre, un 97% más que en el mismo periodo del año anterior y por encima
de la media de las previsiones de Bloomberg de 74,5 millones de euros, según Capital Markets
** Tras caer un 27% desde su máximo de agosto, BofA espera que el precio de la acción continúe su recuperación gracias a un "muy esperado" Capital Markets Day enfocado en el centro de datos en noviembre
** Su reciente asociación con el inversor especializado en centros de datos Stoneshield "podría acelerar la ejecución y cristalizar el potencial alcista de los centros de datos, dado el solapamiento geográfico", afirma BofA
(US$1 = 0,8515 euros)
(Información de Javi West Larrañaga; edición en español de María Bayarri Cárdenas)
