BofA eleva Solaria a "comprar"; las acciones ganan alrededor de un 20% en tres días

** Bank of America Global Research eleva la calificación de Solaria a "comprar" desde "neutral", señalando que las recientes correcciones del precio de la acción ofrecen un mejor perfil de riesgo-recompensa

** Las acciones amplían su racha alcista de tres días y unos resultados del primer semestre por encima de la media de las previsiones

** Solaria obtuvo un beneficio neto de 82,1 millones de euros (US$96,42 millones) en el primer semestre, un 97% más que en el mismo periodo del año anterior y por encima

de la media de las previsiones de Bloomberg de 74,5 millones de euros, según Capital Markets

** Tras caer un 27% desde su máximo de agosto, BofA espera que el precio de la acción continúe su recuperación gracias a un "muy esperado" Capital Markets Day enfocado en el centro de datos en noviembre

** Su reciente asociación con el inversor especializado en centros de datos Stoneshield "podría acelerar la ejecución y cristalizar el potencial alcista de los centros de datos, dado el solapamiento geográfico", afirma BofA

(US$1 = 0,8515 euros)

(Información de Javi West Larrañaga; edición en español de María Bayarri Cárdenas)