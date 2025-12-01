BofA espera un recorte de la Fed en diciembre y dos más en 2026

1 dic (Reuters) -

BofA Global Research dijo el lunes que espera que la Reserva Federal baje las tasas de interés 25 puntos básicos en su reunión de diciembre, por las débiles condiciones del mercado laboral y ante los recientes comentarios de los responsables de política monetaria que apuntan a un pronto recorte. Antes, la correduría de Wall Street esperaba que los costos de endeudamiento se mantuvieran sin cambios en la reunión de diciembre de la Fed.

Ahora prevé además otras dos bajas de un cuarto de punto en 2026, en junio y julio, situando el tipo terminal en el 3,00%-3,25%.

"Nuestra previsión de más recortes el año que viene se debe al cambio en el liderazgo, no a nuestra lectura de la economía", dijeron los analistas de BofA en una nota.

El asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, se ha convertido en el favorito para ser el próximo presidente del banco central estadounidense, según reportes de la semana pasada.

El cambio de BofA se conoce tras las señales moderadas de funcionarios de alto rango, incluido el presidente de la Fed de Nueva York y vicepresidente del comité monetario, John Williams, que han avivado las apuestas a un recorte más pronto.

"Si recorta las tasas la semana que viene, creemos que la Reserva Federal aumentaría el riesgo de llevar la política monetaria a un terreno expansivo, justo en el momento en que se pone en marcha el estímulo fiscal", añadió BofA. (Reporte de Joel Jose en Bengaluru; edición en español de Javier López de Lérida)