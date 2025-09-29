BofA recorta Puig e Interparfums por la "fatiga de las fragancias"
** BofA Securities rebaja la recomendación de la empresa española de moda y belleza Puig de "comprar" a "neutral" y la de su homóloga francesa Interparfums de "neutral" a "bajo el promedio del mercado", y señala la "fatiga de las fragancias" a medida que el ciclo de la belleza llega a su fin
** El bróker señala que el "superciclo" de las fragancias está llegando a su fin después de cinco años, una opinión respaldada por la liquidación de existencias de los minoristas, los datos negativos de las exportaciones francesas y la debilidad de la cartera de lanzamientos
** BofA espera que Puig pierda cuota de mercado en el segundo semestre y a principios de 2026, ya que es probable que esté menos dispuesta a participar en promociones/descuentos, y recorta su precio objetivo de 18 a 15 euros
** BofA afirma que Interparfums podría enfrentarse a un "crecimiento anémico" en 2026 debido a la falta de nuevos lanzamientos y recorta su precio objetivo en casi un tercio, hasta los 25 euros
** Las acciones de Interparfums caen alrededor de un 2% a las 1107 GMT, hasta sus mínimos de febrero de 2021; las de Puig bajan un 0,4%
