BofA recorta recomendación de Repsol y Neste por la caída de los márgenes de refino

** BofA Global Research afirma que los márgenes de refino han caído desde "máximos anormales", recortando sus previsiones para 2026 en un 20% y provocando recortes en sus estimaciones de beneficios de las grandes petroleras

** Señala que los márgenes de refino se han desplomado alrededor de un 45% en el último mes, junto con una caída del 5% en los precios de las acciones de la mayoría de las grandes petroleras ** Añade que las débiles cifras de Shell para el cuarto trimestre han dado el pistoletazo de salida a la temporada de resultados, lo que apunta a posibles nuevas rebajas de las previsiones de consenso ** BofA rebaja la calificación de la petrolera y gasista española Repsol de "neutral" a "inferior a mercado", señalando la rápida deflación de los márgenes de refino; asimismo, prevé que sus previsiones de rentabilidad en efectivo también decepcionen.

** El bróker también rebaja la calificación del grupo finlandés de biocombustibles y refino de petróleo Neste

de "comprar" a "neutral", ya que la debilidad de los márgenes elimina el potencial alcista respecto del promedio de las previsiones del mercado para 2026. ** Mantiene a la francesa TotalEnergies como su mejor opción

(Marta Serafinko en Gdansk; editado en español por Tomás Cobos)