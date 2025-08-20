Bogotá insiste: no hay acuerdo militar Colombia-Venezuela

Armando Benedetti, ministro del Interior, negó hoy que la propuesta de una zona binacional entre Colombia y Venezuela incluya un componente militar o sirva para que Bogotá brinde apoyo a Caracas, en caso de una supuesta intervención estadounidense a ese país.

"Aquí no hay ningún acuerdo militar, ni de ceder terreno, ni siquiera de cooperación conjunta militar. No hay absolutamente rastro de que haya evidencia de que eso suceda como algunas personas en los medios de opinión salieron a decir, que era que se estaba entregando territorio o que se estaba hablando de una cooperación militar o algo más, que era para enfrentar a una supuesta invasión que pueda hacer Estados Unidos al territorio venezolano", dijo Benedetti.

Lo dijo durante su intervención de hoy en la Cámara de Representantes (Diputados), citado por la Comisión de Ordenamiento Territorial que abrió el debate para establecer los alcances de la zona binacional.

El pasado 17 de julio en Caracas los gobiernos de ambos países firmaron un memorando de entendimiento para crear una zona económica que abarcara las regiones en la frontera común, con el propósito de mejorar el comercio binacional y para temas de infraestructura, entre otros, por espacio de cinco años.

Sin embargo, sectores de oposición en Bogotá criticaron la iniciativa al señalar que era una suerte de acuerdo de apoyo militar y una entrega de territorio a Caracas.

Miembros de la oposición de derecha colombiana, como el expresidente Alvaro Uribe o el exsenador y precandidato presidencial David Luna calificaron la zona económica binacional como una entrega de la "soberanía al narcoterrorismo protegido por la dictadura de Maduro", lo que permitiría la influencia de ese gobierno en el país.

"Yo no estoy defendiendo al gobierno de Venezuela, de hecho este gobierno no reconoció al gobierno de Venezuela. Yo no estoy decidiendo qué es lo que se debe hacer o no con Venezuela en temas militares o unas miras a una supuesta intervención militar de Estados Unidos, no. Solamente estoy rescatando que el tema binacional no tiene que ver con lo militar", agregó Benedetti en su intervención en el Legislativo. (ANSA).