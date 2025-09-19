Boicot a Eurovisión es estúpido e inútil, dice funcionario del país anfitrión

Un alto funcionario austríaco calificó de "estúpidos e inútiles" los boicots que varios países europeos, entre ellos España, han amenazado con llevar a cabo si Israel participa en el concurso musical Eurovisión 2026, que se celebrará en Viena.

"Los boicots culturales son estúpidos e inútiles, no nos llevan a ninguna parte", dijo el secretario austríaco de Estado de Asuntos Exteriores y Europeos, Sepp Schellhorn, al periódico local Kurier el jueves por la noche.

España fue el país más reciente en anunciar que no asistirá a la edición 2026 de Eurovisión "si Israel continúa en el festival de música mientras persiste la masacre en Gaza", afirmó el martes pasado la corporación pública Radio Televisión Española (RTVE), encargada de seleccionar al representante del país.

Irlanda, Eslovenia, Islandia y Países Bajos habían anunciado antes que no enviarán representantes si Israel participa en la competencia.

El cantante austríaco JJ fue el ganador de la edición más reciente de Eurovisión, celebrada el pasado mes de mayo, y la cantante israelí y sobreviviente del ataque de Hamás a Israel del 7 de octubre de 2023, Yuval Raphael, quedó segunda, aupada por el voto del público.

"Estos países son democracias. Si uno de nuestros vecinos decide no participar, entonces Austria debe tomar nota", dijo Schellhorn. Pero ceder a presiones o chantajes sería un "error", afirmó.

El funcionario agregó que Eurovisión "es ante todo una competencia entre músicos y artistas", y que mezclar sus roles con la política de un país me parece extremadamente problemático".

Esta no es la primera vez que Eurovisión se convierte en escenario de polémicas políticas.

Rusia, por ejemplo, fue excluida del concurso tras la invasión de Ucrania en 2022, y Bielorrusia fue excluida un año antes tras la polémica reelección del presidente Alexander Lukashenko.

Para contrarrestar su ausencia de Eurovisión, Rusia decidió revivir un festival musical que data de la época soviética, Intervisión, que se llevará a cabo el sábado 20 de septiembre en Moscú con la participación de cantantes de 23 países, entre ellos aliados de Rusia.

