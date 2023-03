Bojan Krkic anuncia su retirada

El delantero Bojan Krkic decidió este jueves "poner punto y final" a su carrera como futbolista profesional a sus 32 años, en un acto en las instalaciones del Barcelona, el club en el que la inició.

"Acaba una etapa, la etapa de jugador profesional de fútbol", dijo Bojan, en una rueda de prensa para anunciar su decisión.

"Me siento infinitamente agradecido por todo lo que he vivido, pero uno tiene que ser honesto, vengo sintiendo desde hace un tiempo que mi momento había llegado y estoy aquí para poner punto y final a mi carrera", afirmó el delantero.

"Llevaba doce años fuera de casa, me siento realizado a nivel profesional y sentía que era el momento de estar cerca de los míos y poder disfrutar de lo que no he podido hacer estos años", añadió Bojan, que debutó con el Barça en la temporada 2007/2008.

El delantero reveló que su último partido como futbolista podría ser un encuentro en junio con la selección catalana.

"El 80% de mis partidos ha sido en el extranjero sin mi gente, y me haría muy feliz jugar un partido con mi gente", señaló Bojan Krkic.

Formado en el Barcelona, el jugador hispano-serbio jugó con el primer equipo azulgrana hasta 2011 desde que el técnico Frank Rijkard le dio su oportunidad en 2007.

Tras su salida del conjunto azulgrana, Bojan pasó por equipos como Roma, Milan, Ájax de Ámsterdam, Stoke City, Maguncia, Alavés o Montreal.

Su último equipo fue el Vissel Kobe japonés, donde jugó las dos últimas temporadas junto a Andrés Iniesta.

En su palmarés figuran tres Ligas (2008/09, 2009/10, 2010/11), dos Champions (2009, 2011), un Mundial de Clubes (2010), una Supercopa de Europa (2010), una Copa del Rey (2008/09) y tres Supercopas de España (2008/09, 2009/10, 2010/11).

En su haber figuran también una liga neerlandesa (2013/14), una Supercopa de Países Bajos (2014) y una Copa de Canadá (2018/19).

Bojan jugó un partido con la selección española en 2008 en un clasificatorio para el Mundial de 2010 contra Armenia (4-0).

Gr/psr

AFP