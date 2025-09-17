Bol domina las semifinales de 400 m vallas, la panameña Woodruff segunda

La gran favorita neerlandesa Femke Bol fue la más rápida del global de las semifinales de los 400 metros vallas del Mundial de atletismo de Tokio, este miércoles, ganando su serie en 52 segundos y 31 centésimas.

Segunda del global de esta ronda fue la panameña Gianna Woodruff, que con 52.66 ganó la primera semifinal y estableció además un nuevo récord sudamericano, ya que su Federación está adscrita a la Confederación Sudamericana de Atletismo (Consudatle).

El anterior récord también estaba en poder de Woodruff, que lo había fijado en julio de 2022, cuando corrió en 53.69 en el Mundial de Eugene (Estados Unidos).

La vallista nacida en Santa Mónica (California, Estados Unidos) hace 31 años disputa su quinto Mundial y es la segunda vez que consigue entrar en la final.

La primera fue en Eugene 2022, cuando acabó séptima.

Woodruff apuntará el viernes a la lucha por las medallas, toda vez que el oro parece muy encaminado al cuello de Bol, defensora del título y bronce el año pasado en los Juegos Olímpicos.

La plusmarquista mundial y campeona olímpica de esta prueba, la estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone, decidió no competir en ella en este Mundial para concentrar sus esfuerzos en los 400 metros, donde el martes se clasificó para la final del jueves.

