Bolaños alerta de "comportamientos gravísimos" en el 'caso Montoro': "Es el PP en estado puro"

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID), 21 Jul. 2025 (Europa Press) - El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha pedido dejar trabajar a la Justicia con respecto al caso que afecta al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, aunque ha alertado de que si se confirman los hechos son "comportamientos gravísimos" que hacen avergonzarse a cualquier persona que considere que la política es un servicio público. "Es el PP en estado puro", ha denunciado Bolaños en declaraciones a los periodistas antes de participar en uno de los cursos de verano de San Lorenzo de Escorial que organiza la Universidad Complutense de Madrid. En este contexto, Bolaños ha insistido en que el 'caso Montoro' son unos hechos "presuntamente muy graves", aunque ha dicho que la investigación judicial "tiene que avanzar": "Tiene que ser la Justicia quien determine cuáles son los hechos y cuál es la gravedad y los posibles delitos que se han cometido". No obstante, cree que si finalmente resultan ciertos son unos hechos que "impactan a todos los que consideran que la política es un servicio público". "El Boletín Oficial del Estado no estaba al servicio de la ciudadanía, estaba en venta a los poderosos y bien caro que nos sale a todos", ha añadido. PP PRIVATIZÓ EL PROPIO GOBIERNO Por ello, considera que estos hechos son "el PP en estado puro, recortando a pensionistas, recortando a trabajadores, recortando a mujeres y dando regalos a los poderosos que lo podían pagar". Además, el ministro ha denunciado que el PP "no solo privatizó servicios públicos, sino que privatizó el propio Gobierno": "Creaban leyes y aprobaba leyes a medida de los poderosos que podían pagarlos". Sobre la reacción del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a este 'caso Montoro', Bolaños se ha preguntado si en este momento "sigue teniendo un cartel de 'se vende'" porque, según ha dicho, quiere derogar la Ley de Vivienda. "¿Hay algún poderoso detrás?", la ha espetado.