Bolaños asegura que el tránsito de naves de EEUU por las bases de España se ajustará a tratados internacionales

Albacete, 29 Sep. 2025 (Europa Press) de aviones o buques de Estados Unidos cargados con armamento, munición o equipos militares para Israel. Sobre este asunto, ha recordado que la semana pasada el Gobierno central fue "lo más lejos" que pudo llegar "de acuerdo con la normativa europea, con la normativa española y con los tratados internacionales". Ha añadido Bolaños que, tras esta decisión, también se estará en contacto "continuo" con las autoridades norteamericanas para explicar la posición de España "en cuanto a evitar que lleguen armas a Israel" y que, al final, acaban "utilizándolas contra la población inocente Palestina". En este sentido, el ministro ha indicado que ya la semana pasada en la Asamblea de Naciones Unidas "quedó bien claro el actual aislamiento de Israel, porque todo el mundo le está pidiendo al Gobierno de Netanyahu que pare ya con el genocidio, que por cierto se llama genocidio", ha recalcado.