Bolaños dice que los anticipos de gastos del PSOE sin registro oficial son "cantidades menores" y "se aclararán"

MADRID, 20 Oct. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, considera que los anticipos de gastos del PSOE que no tienen registro oficial conocidos este lunes son cantidades "menores" y asegura que "se aclararán" como, defiende, todas las cuentas del PSOE.

Bolaños ha hecho estas declaraciones este lunes desde el Palacio de Parcent, sede del Ministerio de Justicia, al ser interrogado sobre varios pagos sin declarar del PSOE a Koldo García, exasesor del exministro y exdirigente del partido José Luis Ábalos, publicadas por 'El Español'.

Según esta información existe un descuadre de al menos 7088 euros entre lo declarado por el PSOE en el Tribunal de Cuentas y los pagos que se le hicieron a Koldo García, investigado por corrupción en el Tribunal Supremo (TS).

"Son cantidades tan menores que se aclararán, como se están aclarando todas las cuentas que tienen que ver con el Partido Socialista", ha indicado el ministro en declaraciones a los medios.

El PSOE viene asegurando que las cuentas del PSOE cuadran y están auditadas por el Tribunal de Cuentas y por dos auditorías externas y niegan que se haya producido financiación irregular del partido.

Defienden por tanto que son los posibles implicados en el llamado caso Koldo, es decir, Ábalos, el exsecretario de Organización, Santos Cerdán y el exasesor ministerial quienes deben dar explicaciones ante la Justicia y no el PSOE.