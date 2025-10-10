Bolaños insiste en que los pagos en efectivo del PSOE son legales y pide distinguirlo de posibles delitos
Bolaños insiste en que los pagos en efectivo del PSOE son legales y pide distinguirlo de posibles de
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 10 Oct. 2025 (Europa Press) -
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha insistido en la legalidad de los pagos en efectivo realizados por el PSOE al exdirigente José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García Izaguirre y pide diferenciarlo de posibles actos delictivos. Bolaños ha expresado su "asombro" porque se esté produciendo un debate acerca del "reembolso de los gastos justificados mediante facturas" de personas que "adelantan dinero de su bolsillo", ha indicado después de que un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la situación patrimonial del exministro Ábalos desvelase pagos en efectivo de Ferraz.
El partido y el Gobierno lo han defendido, señalando que es un sistema legal y habitual, también en otras instituciones como el Senado y en muchas empresas negando que existe financiación irregular del partido. "Es un modelo absolutamente habitual, lo hace el Senado, lo hacen multitud de empresas y, por favor, diferenciemos lo que es un modelo regular, legal, habitual con comportamientos que pueden ser delictivos que, por supuesto, que se persigan y que se investiguen hasta el final", ha indicado el ministro en declaraciones a los medios este viernes.
Otras noticias de España
- 1
Karen Reichardt: sus comienzos en Notidormi, la tapa de Playboy, las comedias picarescas y su salto a la política
- 2
Matías Almeyda y el emotivo gesto del plantel de Sevilla con la mujer de uno de los futbolistas que superó un cáncer
- 3
Le pedimos a la IA que combine a todos los superhéroes en uno solo: mirá el resultado
- 4
Grave accidente en Panamericana: un auto se incrustó debajo de un camión y hay dos heridos