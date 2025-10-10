Bolaños reafirma la voluntad del Gobierno de garantizar el derecho al aborto frente a "cualquier tendencia reaccionaria"
Infosalus.- Bolaños reafirma la voluntad del Gobierno de garantizar el derecho al aborto frente a "c
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 10 Oct. 2025 (Europa Press) -
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha reafirmado este viernes la voluntad del Gobierno de garantizar el derecho de las mujeres a abortar frente a "cualquier tendencia reaccionaria", en referencia a la negativa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de crear una lista de sanitarios objetores de conciencia.
"Desde luego, el Partido Socialista y este gobierno serán siempre un dique para cualquier tendencia reaccionaria de recorte de derechos de la mujer, que normalmente son en materia de interrupción voluntaria del embarazo y también en otros derechos (...) siempre estaremos defendiendo su derecho al aborto", ha declarado a los medios de comunicación tras la firma de un convenio con la ONCE para implementar medidas de accesibilidad a la Justicia.
Bolaños ha incidido en que el Gobierno hará lo que esté "en su mano" para garantizar el cumplimiento de la Constitución y de la Ley, y que siempre se va a oponer a estas "tendencias de recortes que la derecha no es capaz de evitar".
Ayuso ha rechazado esta medida al considerar que se trata de una "lista negra" de médicos, y ha manifestado que "no se va a señalar a nadie" ni por abortar ni por dejar de hacerlo y tampoco a "ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo".
"No se va a señalar en la Comunidad de Madrid. ¿Le parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar", ha rematado.
