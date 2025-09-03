Bolaños vislumbra un "debate" interno dentro de las CCAA del PP para decidir si acogerse a la condonación de la deuda
Bolaños vislumbra un "debate" interno dentro de las CCAA del PP para decidir si acogerse a la condon
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 3 Sep. 2025 (Europa Press) -
El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, cree que es "bastante evidente" que actualmente existe un debate interno entre los presidentes autonómicos del PP para decidir si finalmente se acogen o no a la condonación de la deuda planteada por el Ministerio de Hacienda.
En declaraciones a los periodistas desde el Palacio de Parcent en Madrid, Bolaños ha instado a los presidentes autonómicos del PP a elegir entre "cumplir las órdenes de Génova o beneficiar a sus ciudadanos con más capacidad económica para mejor sanidad y educación".
Al hilo, Bolaños ha recelado del frente común anunciado por las comunidades del PP para rechazar la condonación de la deuda que aprobó este martes el Consejo de Ministros, insistiendo que, bajo su punto de vista, existe actualmente una discusión interna para decidir si finalmente se acogen a este perdón de la deuda.
No obstante, Bolaños ha cargado contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por "no importarle perjudicar a los ciudadanos gobernados por el PP en comunidades autónomas si con eso cree que hace oposición al Gobierno".
"Creo que este es el desafío que tendrán los presidentes del PP, si cumplen las instrucciones del señor Feijóo y de Génova, perjudicando a los ciudadanos a los que gobiernan, o si consiguen mayor capacidad económica para reforzar el estado del bienestar en sus comunidades autónomas", ha sentenciado.
Otras noticias de Alberto Núñez Feijóo
- 1
“Es el primer trabajo digno que tengo”: durante años ejerció la prostitución y hoy trabaja como cuidadora en un hogar de adultos
- 2
Magia, dragones y sexo explícito: el furioso apetito por la fantasía romántica sobrevuela las librerías
- 3
Qué reveló la autopsia del chico que murió a la salida del boliche al que fue con un documento prestado
- 4
Novak Djokovic: la leyenda continúa y tendrá un cruce estelar en las semifinales del US Open