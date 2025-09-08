'Bolillo' Gómez preocupado por Surinam, próximo rival de El Salvador en eliminatorias

El entrenador de El Salvador, el colombiano Hernán Darío Gómez, manifestó su preocupación por el juego y la potencia de Surinam, su rival el lunes en la segunda fecha de la fase final de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial 2026.

El Salvador jugará en el estadio Cuscatlán, en San Salvador, y llega como líder del Grupo A, tras la victoria el jueves 1-0 sobre Guatemala. Panamá y Surinam, los otros dos integrantes de la serie, empataron sin goles.

"Surinam nos preocupa en todo, no solo el biotipo, es un equipo rápido, es un equipo potente, es un equipo con muy buena técnica, a uno y dos toques, es veloz", afirmó este domingo el experimentado DT colombiano en rueda de prensa.

"Yo le veo muy buenas condiciones a Surinam, es un buen equipo", insistió 'Bolillo', al comentar que también él tiene buenos jugadores que le complicarán "la vida a ellos", pero hay que "mejorarlas" para obtener el triunfo.

"Ojalá tengamos un buen día, un buen momento nosotros para superar lo que ellos tienen", auguró el colombiano.

"Vamos a hacer más de lo que hicimos en Guatemala para poder sacar resultados, estamos en ese trabajo (...), pero sabemos que tenemos dificultades y que tenemos que mejorar mucho, mucho", remarcó.

En esta fase final, el líder de cada uno de los tres grupos en los que se dividieron doce selecciones clasificará al Mundial de Norteamérica, mientras que los dos mejores segundos irán a una repesca intercontinental.

En el Grupo B, el líder es Jamaica que el viernes derrotó 4-0 a Bermudas, mientras que Trinidad y Tobago y Curazao empataron sin goles.

En el Grupo C los cuatro equipos, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Haití, tienen un punto cada uno debido a sendos empates el viernes.

Los partidos de las otras dos llaves se jugarán el martes: Curazao-Bermudas y Jamaica-Trinidad y Tobago por el grupo B y Costa Rica-Haití y Honduras-Nicaragua en el Grupo C.

ec/ma