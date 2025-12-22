Bolivia: Al menos 20 bloqueos camineros en seis departamentos bolivianos
Protestas contra el decreto sobre el combustible, fuertes repercusiones en el tráfico
Lo informó la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), especificando que, al mediodía, numerosas carreteras se encontraban completamente intransitables debido a los conflictos sociales en curso.
Los bloqueos se concentran principalmente en los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba y Chuquisaca, según los principales medios de comunicación bolivianos.
Situaciones más moderadas se reportan en Santa Cruz, con un solo bloqueo, y en Beni, donde se registraron dos.
Las manifestaciones, que comenzaron principalmente hoy, son una protesta contra el Decreto Supremo 5.503, que establece, entre otras medidas, la eliminación del subsidio a los combustibles anunciado la semana pasada por el presidente Rodrigo Paz.
Según representantes de los trabajadores manufactureros, en particular la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia, las protestas y bloqueos en Cochabamba, Oruro y La Paz continuarán indefinidamente, ya que la medida no se coordinó previamente con los sectores sociales a nivel nacional. (ANSA).