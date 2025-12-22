Bolivia: Al menos 20 bloqueos camineros en seis departamentos bolivianos

Lo informó la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), especificando que, al mediodía, numerosas carreteras se encontraban completamente intransitables debido a los conflictos sociales en curso.

Los bloqueos se concentran principalmente en los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba y Chuquisaca, según los principales medios de comunicación bolivianos.

Situaciones más moderadas se reportan en Santa Cruz, con un solo bloqueo, y en Beni, donde se registraron dos.

Las manifestaciones, que comenzaron principalmente hoy, son una protesta contra el Decreto Supremo 5.503, que establece, entre otras medidas, la eliminación del subsidio a los combustibles anunciado la semana pasada por el presidente Rodrigo Paz.

Según representantes de los trabajadores manufactureros, en particular la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia, las protestas y bloqueos en Cochabamba, Oruro y La Paz continuarán indefinidamente, ya que la medida no se coordinó previamente con los sectores sociales a nivel nacional. (ANSA).