Bolivia: Aluviones en Santa Cruz, 20 muertos y 24 desaparecidos

El viceministro de Defensa Civil, Alfredo Troche, anunció la noticia, declarando a los medios locales que los equipos de rescate han evacuado a unas 300 personas con la ayuda de helicópteros, mientras que decenas de comunidades permanecen aisladas debido a las inundaciones.

Las lluvias torrenciales, que comenzaron el sábado, han dañado gravemente carreteras y puentes, causando cuantiosos daños a la infraestructura y las viviendas.

Imágenes difundidas por los medios muestran puentes derrumbados y vehículos de emergencia trabajando para limpiar los escombros y restablecer las conexiones.

El presidente Rodrigo Paz ha convocado a expertos y funcionarios gubernamentales para evaluar la respuesta de emergencia y ha criticado a las administraciones anteriores por su falta de preparación, citando la deforestación como uno de los factores que agravaron el impacto de las inundaciones.

Según las autoridades, la mejora de las condiciones meteorológicas en los próximos días debería facilitar las operaciones de socorro. (ANSA).

