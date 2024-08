Bolivia apuesta por un equipo joven para enfrentar a Venezuela y Chile

LA PAZ, Bolivia (AP) — El entrenador de Bolivia Oscar Villegas convocó el viernes a 27 jugadores en su mayoría jóvenes para los partidos frente a Venezuela y Chile por las eliminatorias para el Mundial 2026.

Villegas debutará como estratega el cinco de septiembre frente a Venezuela y buscará asegurar los tres puntos de local, en el estadio de Villa Ingenio en la ciudad vecina de El Alto que está a unos 4,080 metros sobre el nivel del mar.

El estratega boliviano explicó en conferencia de prensa que decidió hacer una convocatoria con un equipo “joven” ya que su gestión está orientada a una “renovación, acompañada de jugadores de experiencia que puedan ser referente para los más jóvenes”.

El equipo tiene una edad promedio de 24 años y dejó rezagado a jugadores que están en el ocaso de su carrera. “Yo soy un fiel creyente de dar oportunidad a los jóvenes”, mencionó.

En el ataque figuran futbolistas de 17 a 28 años. El legendario delantero Carmelo Algarañaz, de 28, del Kalamata FC de Grecia, es quien con con su experiencia conduciría el ataque.

Mientras en el arco mantiene al experimentado portero Carlos Lampe de 37 años.

De los convocados la mayoría están acostumbrados a la altitud, pues juegan en la altura de La Paz, a unos 3,600 metros sobre le nivel del mar.

Villegas fue designado el pasado mes como nuevo técnico de la selección de su país en sustitución del brasileño Carlos Antonio Zago, quien fue alejado del puesto por malos resultados.

Posteriormente, el 10 de septiembre el equipo de la nación andina viajará a Chile para completar la fecha. Villegas no quiso adelantar un criterio sobre ese partido. “Primero hay que pensar en Venezuela”, dijo.

El entrenador que se destaca por ser formador de jóvenes, quiere aplicar su experiencia con la selección y poder sacar a Bolivia del penúltimo lugar, sólo por encima de Perú con apenas tres puntos en seis partidos.

Porteros: Guillermo Viscarra (The Strongest), Carlos Lampe (Bolívar) y Bruno Poveda (Wilstermann).

Defensas: Luis Haquín (Atlético Ponte Preta, Brasil), Pablo Vaca (Always Ready) Marcelo Torres (Santos, Brasil), José Sagredo (Bolívar), Diego Medina (Always Ready), Yomar Rocha (Bolívar), Héctor Cuéllar (Always Ready), Roberto Carlos Fernández (Bolívar), Luis Paz (Bolívar).

Volantes: Robson Matheus (Always Ready), Adalid Terrazaz (Always Ready), Ramiro Vaca (Bolívar), Miguel Terceros (Santos, Brasil), Gabriel Villamil (Liga de Quito, Ecuador), Daniel Camacho (Universitario de Vinto), Gabriel Montaño (Aurora), Boris Céspedes (Yverdon-SUI), Jeyson Chura (The Strongest), Henry Vaca (Bolívar),

Delanteros: Enzo Monteiro (Santos, Brasil), Lucas Chávez (Bolívar), Moisés Paniagua (Always Ready) y Carmelo Algarañaz (Kalamata FC, Grecia).

