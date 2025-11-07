Bolivia.- Armengol acudirá mañana en representación de España a la toma de posesión del presidente de Bolivia

MADRID, 7 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, acudirá este sábado en representación de España a la toma de posesión del nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, según han confirmado fuentes de la Cámara Baja.

Aunque tradicionalmente es el Rey Felipe VI quien asiste a las tomas de posesión de los presidentes iberoamericanos, algo que comenzó a hacer cuando era Príncipe de Asturias, en esta ocasión el monarca no ha podido hacerlo, ya que el domingo parte hacia China, donde realizará una visita de Estado junto a la Reina Letizia la próxima semana.

Como en otras ocasiones en las que el jefe de Estado no ha podido acudir a la inauguración de nuevos presidentes en la región, será la presidenta del Congreso, como tercera máxima autoridad, la encargada de representar a España en los actos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, felicitó a Paz después de que este se impusiera en la segunda vuelta de las presidenciales el pasado 19 de octubre frente al expresidente Tuto Quiroga. "Mi reconocimiento al pueblo boliviano por su compromiso democrático. Espero que sigamos trabajando juntos por una cooperación sólida y duradera", sostuvo en un mensaje en X.

Rodrigo Paz, considerado de centro-derecha e hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, pone fin a sucesivas presidencias progresistas del Movimiento al Socialismo que lideró Evo Morales.