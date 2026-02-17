Bolivia: Arrestada exgerente de petrolera boliviana YPFB

Así lo informó hoy el portal de noticias Brújula Digital.

La aprehensión, realizada el pasado lunes, tuvo lugar en la zona de Equipetrol, donde Delgadillo realizaba actividades privadas durante el feriado de carnaval.

El director departamental de Santa Cruz de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), Jhonny Coca, confirmó que la policía ejecutó la orden de "aprehensión" emitida por a Fiscalía en contra de Delgadillo, según informó por su parte el diario boliviano La Razón.

Tras su detención, la exfuncionaria fue trasladada a las oficinas de la Dirección Especializada de Lucha Contra la Corrupción (DELCC) en el Plan 3000, donde quedó a disposición del Ministerio Público.

Las autoridades la investigan por los delitos de usurpación de funciones e incumplimiento de deberes, con la denuncia inicial presentada por la propia empresa estatal.

La ejecutiva fue uno de los rostros visibles de los altos mandos de la petrolera estatal, la cual era comandada por Armin Dorgathen, durante el gobierno del entonces presidente Luis Arce Catacora (2020-2025).

En las próximas horas, Delgadillo deberá comparecer ante la Fiscalía para rendir su declaración informativa, lo que determinará las medidas que se tomarán en el proceso.

La defensa de Delgadillo, a cargo del abogado Ariel Góngora, sostuvo que su clienta no había sido notificada previamente para prestar declaración. También señaló que la exejecutiva atraviesa una situación delicada de salud debido a una reciente operación al corazón.

La situación sigue evolucionando, y se espera que las autoridades emitan más información conforme avance la investigación. (ANSA).