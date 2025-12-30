LA NACION

Bolivia: arrestan exministro y candidato del MAS Del Castillo

Cuando se dirigía a China.

Aún no se han publicado detalles oficiales sobre las circunstancias del arresto. Se espera que Del Castillo declare en las próximas horas como parte de una investigación por presunta obstrucción a la labor policial.

El exministro denunció motivaciones políticas tras la detención, en declaraciones breves a la prensa tras la intervención de las fuerzas de seguridad.

El arresto se produce en un clima político marcado por fuertes tensiones internas, mientras el país se acerca a una nueva etapa electoral.

El MAS, partido gobernante en los últimos años, está plagado de divisiones y enfrentamientos entre facciones, con acusaciones cruzadas y un clima de creciente conflicto. (ANSA).

