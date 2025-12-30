Bolivia: arrestan exministro y candidato del MAS Del Castillo

Aún no se han publicado detalles oficiales sobre las circunstancias del arresto. Se espera que Del Castillo declare en las próximas horas como parte de una investigación por presunta obstrucción a la labor policial.

El exministro denunció motivaciones políticas tras la detención, en declaraciones breves a la prensa tras la intervención de las fuerzas de seguridad.

El arresto se produce en un clima político marcado por fuertes tensiones internas, mientras el país se acerca a una nueva etapa electoral.

El MAS, partido gobernante en los últimos años, está plagado de divisiones y enfrentamientos entre facciones, con acusaciones cruzadas y un clima de creciente conflicto. (ANSA).