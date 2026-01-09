Bolivia: asesinan a estrecho colaborador del presidente boliviano Rodrigo Paz

El exdirector del Servicio de Sanidad Agropecuaria y Vigilancia Alimentaria (Senasag) era conocido por su integridad y por oponerse a numerosos intentos de corrupción.

Mediante una declaración difundida por su oficina, el presidente Rodrigo Paz lamentó hoy "con profundo dolor la muerte de Mauricio Aramayo", y expresó "sus más sinceras condolencias a su familia y amigos, acompañando con respeto y solidaridad este momento de pérdida irreparable. Su memoria permanecerá como testimonio de integridad y servicio al país", se lee en la declaración.

Aramayo, de 38 años, había desempeñado papeles clave en la campaña del Partido Demócrata Cristiano y aspiraba a presentarse a las elecciones administrativas de este año. (ANSA).