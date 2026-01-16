Bolivia avizora buen camino a relaciones diplomáticas con Chile

La cita oficial de ayer permitió suscribir una serie de acuerdos y memorándum de entendimiento en materias comerciales, económicas, turísticas e incluso respecto al manejo sostenible de recursos hídricos compartidos, que fue valorado por ambos representantes diplomáticos.

Van Klaveren sostuvo que la visita marcó "un hito en nuestra relación bilateral" y refleja el camino emprendido por sus países.

Calificó de "muy significativo" el gesto del gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira, "que lleva prácticamente dos meses en el poder, de enviar a su más alto representante de Cancillería a Chile".

Hoy el diplomático boliviano, consultado por el interés de Chile en restablecer relaciones diplomáticas, respondió: "veo que hay voluntad y no solamente de una persona, sino de una sociedad, que es la voluntad de un Estado", aseguró.

Agregó que dicho acto "mostraría que hemos podido actuar con madurez frente a la historia" y que "es evidente que el restablecer relaciones ya tiene un largo camino avanzado", al diario La Tercera.

Con todo, Aramayo no considera plazos inmediatos. "Hay que ser respetuosos de las dinámicas de los países, si nos toma dos, tres años, hemos esperado 48 años, entonces, dos, tres años en una perspectiva de 50 años ¨por qué no? Si va a ser algo que va a transformar la realidad de nuestros pueblos a mediano y largo plazo".

Respecto de la histórica demanda de salida soberana al mar de Bolivia que ha sido la piedra de tope en las últimas décadas, el canciller aclaró que dicha reivindicación marítima tiene "estatus constitucional" y no renunciarán a ella, pero esta no será "como fue en el pasado, el ancla que limite avanzar en muchos otros temas". (ANSA).