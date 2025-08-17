Bolivia: Centro europeo apoya escrutinio en La Paz

El Centro Europeo de Apoyo Electoral (ECES) cuenta con un proyecto financiado por la Unión Europea en Bolivia y, durante los últimos meses, apoyó a las autoridades electorales del país andino, en particular al Tribunal Electoral, órgano constitucionalmente responsable de todas las fases del proceso electoral, al mediador encargado de garantizar el respeto de los derechos humanos, a los observadores locales y a la sociedad civil, con especial atención al papel de las mujeres y los jóvenes".

Lo explicó a Ansa la presidenta del ECES, Mónica Frassoni, quien se encuentra actualmente en La Paz para seguir las elecciones generales.

"En concreto -añadió Frassoni- trabajamos en la formación de observadores nacionales y ayudamos a resolver técnicamente una serie de problemas que habían socavado gravemente la credibilidad del proceso electoral, como la transparencia del proceso, las estrategias de comunicación, el seguimiento y la denuncia de cualquier problema o violencia".

"Nuestro trabajo se centra principalmente en contribuir a la mitigación de los conflictos y la violencia electoral", añadió.

El Centro Europeo de Apoyo Electoral, dirigido por Fabio Bargiacchi, existe desde 2012 e implementó proyectos de cooperación electoral en 50 países, principalmente en África, por un valor aproximado de 150 millones de euros. Tenemos nuestra sede en Bruselas. (ANSA).