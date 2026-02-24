Bolivia: cerrada la investigación sobre Evo Morales por tráfico agravado

Con el cierre de la fase de instrucción, el procedimiento entra formalmente en la fase de juicio, informaron fuentes judiciales locales a los principales medios bolivianos.

El fiscal departamental de Tarija, Ernesto Mogro, explicó que ahora corresponde al Tribunal de Justicia notificar a las partes y fijar las audiencias.

"El Ministerio Público ya ha presentado las pruebas que se producirán en el juicio oral, público y contradictorio. Restamos a la espera de las convocatorias por parte de la autoridad judicial", declaró, advirtiendo que una nueva ausencia del imputado podría llevar a medidas restrictivas adicionales.

El exjefe de Estado está acusado de haber mantenido, durante su mandato, una supuesta relación con una menor de edad, configurando el delito de trata agravada.

La investigación fue iniciada en septiembre de 2024 e involucra también a los padres de la presunta víctima, acusados de complicidad.

Morales, declarado en rebeldía en enero de 2025, es objeto de una orden de arresto y actualmente se encuentra atrincherado en su bastión político en el centro del país, donde continúa considerándose un perseguido político (ANSA).