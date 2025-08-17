Bolivia: Cierran mesas electorales, comienza conteo de votos

Desde las 8 de la mañana (12 GMT), los ciudadanos acudieron a las urnas en una jornada en la que, según el Tribunal Supremo Electoral (TSE), transcurrió sin incidentes, con un ambiente de calma y normalidad en todas las mesas del país, salvo algunos incidentes aislados.

Samuel Doria Medina, candidato presidencial por la Alianza Unidad, se pronunció alrededor de las 16 horas (20 GMT), calificando la jornada electoral como un "éxito".

Una vez comenzado el conteo de votos, los resultados de las mesas podrán ser divulgados a partir de las 18 (22 GMT).

Para la noche, el TSE tiene previsto anunciar los resultados del Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre), que ofrecerán un avance de los resultados oficiales.

La atención del país se centra ahora en los resultados de esta crucial elección que puede poner fin a 20 años de gobierno socialista.

Según la última encuesta de AtlasIntel, el expresidente conservador Jorge Quiroga, del partido Libertad y Democracia, lidera la intención de voto con un 22,3%, seguido por el candidato de centroderecha Samuel Doria Medina, del partido Unidad Nacional, con un 18%.

El líder del Senado, Andrónico Rodríguez, quien se presenta como una figura conciliadora entre las facciones rivales del MAS, ocupa el cuarto lugar con un 11,4%, por debajo de los votos en blanco y nulos.

Y el candidato favorito de Arce, Eduardo Del Castillo, ocupa la segunda ubicación entre los indecisos con un 8,1%.

De continuar esta tendencia, estas elecciones marcarían un punto de inflexión en la dinámica de las últimas dos décadas, en las que el MAS obtuvo resultados superiores al 50% en la primera vuelta.

Evo Morales basó su estrategia en el voto impugnado. "Si los votos nulos llegan al 25% -declaró el líder cocalero- significa que habré ganado". (ANSA).