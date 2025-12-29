Bolivia: Cocaleros se suman a protestas contra fin de subsidios

Wilma Colque, presidenta de las seis federaciones cocaleras del Trópico de Cochabamba, convocó a una reunión para este martes para definir los próximos pasos y confirmar su participación en las marchas y manifestaciones destinadas a derogar el decreto.

"No se trata solo del aumento de los precios de los combustibles, sino de más de cien artículos que perjudican al país y ponen en riesgo sus recursos naturales", declaró Colque.

El decreto, promulgado el 17 de diciembre, prevé la eliminación de los subsidios a la gasolina y el diésel, lo que se traduce en importantes aumentos de precios, así como la aceleración de los trámites de inversión y beneficios fiscales y aduaneros.

El gobierno ha acompañado estas medidas con medidas compensatorias, como un aumento del 20% del salario mínimo y el aumento de las primas sociales.

Según los cocaleros, la ley es inconstitucional porque ignora la consulta previa con las comunidades y la votación parlamentaria sobre los contratos de recursos naturales.

Las protestas, ya marcadas por enfrentamientos con la policía, continúan con el apoyo de mineros, agricultores y maestros rurales. En LA NACION también se lleva a cabo una huelga de hambre de líderes sindicales y familiares de mineros, mientras que el gobierno reiteró hoy que no cederá, argumentando que el sistema de subsidios fomenta la corrupción y el contrabando. (ANSA).