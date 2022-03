Bolivia considera "irrenunciable" la reivindicación marítima para retomar las relaciones diplomáticas

El ministro de Exteriores boliviano, Rogelio Mayta, ha señalado este martes que la reivindicación marítima es condición "irrenunciable" para retomar las relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia tras una ruptura de más de cuarenta años entre ambas naciones.

"Nuestro relacionamiento bilateral debe basarse en los principios del diálogo y confianza mutua, y en ese marco, se tiene que separar las cosas. Un tema importante para nosotros como bolivianos y bolivianas es la reivindicación marítima, que está plasmada en la Constitución Política del Estado como una máxima aspiración", ha expresado Mayta, tal y como recoge el diario 'El Mostrador'.

Por ello, ha hecho hincapié en que "todo diálogo debe ser sincero y amplio", "sin condiciones" y "buscando soluciones creativas y constructivas en temas sensibles". Mayta ha resaltado que Bolivia pensará "en los intereses de las bolivianas y bolivianos", por lo que "en ningún momento dejará de lado la reivindicación marítima".

"Iremos construyendo esta agenda. Hay temas que para nosotros son de interés, (como) el contrabando, el libre tránsito, la migración, temas consulares para proteger recíprocamente a nuestros connacionales y oiremos las preocupaciones que tengan en Chile en este relacionamiento bilateral", ha señalado el titular de la cartera de Exteriores boliviano, según ha informado el diario 'El Deber'.

El nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric, propuso este lunes al presidente de Bolivia, Luis Arce, retomar las relaciones diplomáticas entre ambas naciones tras una ruptura de más de cuarenta años establecida por el dictador boliviano Hugo Banzer Suárez.

"Creo que es absurdo que dos países vecinos con una historia común en América Latina hace tanto tiempo no tengan relaciones diplomáticas. El último momento en que tuvimos fue cuando estábamos en dictadura", dijo el mandatario chileno, tal y como recoge BíoBío.

Así, Boric instó a su homólogo boliviano en un encuentro con los corresponsales extranjeros acreditados en el país a retomar las relaciones diplomáticas, interrumpidas en la década de 1970, y calificó de "absurdo" que "dos países vecinos con una historia común en América Latina" no tengan contacto de este tipo.

"Chile no negocia su soberanía, como me imagino no hace ningún país. Entiendo que el presidente Arce tenga que decir ciertas cosas, pero a lo que le he invitado, y creo que hay buena disposición de ambos, es a no poner la carreta delante de los bueyes", advirtió también, según recoge el diario 'La Razón'.

Boric y Arce sostuvieron una reunión en Santiago de Chile el sábado después de la toma de posesión del exlíder estudiantil en la que hablaron, según las declaraciones del jefe de Estado boliviano, del uso de las aguas internacionales -- en concreto de los ríos Silala y Lauca-- y de la demanda marítima, tal y como recogió el diario 'El Deber'.

Como apuntó este lunes el diario chileno 'La Tercera', Chile y Bolivia han pasado por varios baches a lo largo de su historia compartida, entre ellos la demanda de los altiplánicos ante la Corte Internacional de la Haya, llevada a cabo por el entonces presidente Evo Morales, en la que se obligaba a Chile a negociar una salida soberana al Océano Pacífico.