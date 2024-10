Bolivia convoca a jugadores para duelos con Ecuador y Paraguay, sin su goleador Terceros

Bolivia difundió este miércoles la lista de jugadores para visitar a Ecuador, por la onceava fecha de la eliminatoria sudamericana, y excluyó para el encuentro a su goleador Miguel Terceros, afectado por una infección intestinal.

"Miguelito ha estado delicado, ha perdido varios kilos con una infección intestinal", reveló en rueda de prensa el timonel Oscar Villegas.

Terceros, de 20 años y del Santos brasileño, se encuentra en fase de recuperación y quedará listo para la doceava fecha ante Paraguay, en el estadio Villa Ingenio de la ciudad de El Alto, vecina de La Paz.

"No es un jugador para considerarlo contra Ecuador, pero sí con Paraguay", complementó el adiestrador. Terceros acumula tres goles en la 'Verde' y es una de sus principales cartas ofensivas.

Bolivia visita el próximo 14 de noviembre a los ecuatorianos en Guayaquil y cinco días después recibe a los paraguayos en Villa Ingenio a 4.150 metros sobre el nivel del mar.

El plantel dirigido por Villegas se encuentra en séptima posición con 12 puntos en 10 partidos y está en zona de repesca para pelear luego un boleto contra la selección de otra confederación. Busca reeditar su histórica clasificación a EEUU-1994.

Ecuador es quinto de la tabla y Paraguay sexto con pasajes directos para el Mundial-2026 de Norteamérica.

Lista de convocados:

Arqueros: Guillermo Viscarra (The Strongest), Alejandro Torres (Oriente Petrolero) y Rodrigo Banegas – (San José).

Defensores: Luis Haquín (Ponte Preta, Brasil), Efraín Morales (Atlanta United, Estados Unidos), Sebastián Álvarez (Oriente Petrolero), Marcelo Tórrez (Santos, Brasil), Luis Barbosa (Aurora), Marcelo Suárez (Always Ready), José Sagredo (Bolívar), Diego Medina (Always Ready), Yomar Rocha (Bolívar), Carlos Fernández (Akron, Rusia) y Luis Paz (Bolívar).

Mediocampistas: Héctor Cuéllar (Always Ready), Ervin Vaca (Bolívar), Robson Matheus (Always Ready), Adalid Terrazas (USM Alger, Argelia), Ramiro Vaca (Bolívar), Gabriel Villamil (Liga de Quito, Ecuador), Daniel Camacho (Universitario de Vinto), Boris Céspedes (Yverdon Sport, Suiza), Carlos Sejas (Aurora), Miguel Terceros (Santos, Brasil) y Jeyson Chura (The Strongest).

Delanteros: Lucas Chávez (Al Taawon, Arabia Saudita), José Martines (Always Ready), Enzo Monteiro (Santos, Brasil), Carmelo Algarañaz (Kalamata, Grecia) y César Menacho (Blooming).

Jac/ol

AFP