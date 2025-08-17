Bolivia: Corrado dirige delegación de la Eurocámara en Bolivia
Representación integrada por siete diputados, incluido Picado (FdI)
“Estamos muy satisfechos con la acogida que recibimos de todas las instituciones con las que nos reunimos, de la sociedad civil y de las personas durante nuestras visitas a los colegios electorales”, declaró Corrado a Ansa.
“Sabemos que existe un deseo generalizado y profundo de que las elecciones sean transparentes, rigurosas y verdaderamente democráticas. Ante la pérdida de confianza de gran parte de la población en las instituciones, esperamos poder contribuir a la fiabilidad de los resultados y a reducir las tensiones”.
El grupo de eurodiputados organizó una rueda de prensa en la capital boliviana el martes para presentar los resultados provisionales de su labor de observación. (Ansa).
