Bolivia: Corrado dirige delegación de la Eurocámara en Bolivia

“Estamos muy satisfechos con la acogida que recibimos de todas las instituciones con las que nos reunimos, de la sociedad civil y de las personas durante nuestras visitas a los colegios electorales”, declaró Corrado a Ansa.

“Sabemos que existe un deseo generalizado y profundo de que las elecciones sean transparentes, rigurosas y verdaderamente democráticas. Ante la pérdida de confianza de gran parte de la población en las instituciones, esperamos poder contribuir a la fiabilidad de los resultados y a reducir las tensiones”.

El grupo de eurodiputados organizó una rueda de prensa en la capital boliviana el martes para presentar los resultados provisionales de su labor de observación. (Ansa).