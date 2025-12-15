Bolivia: Creció 10% cultivo de coca en 2024

La superficie autorizada para la producción legal, según los principales medios de comunicación bolivianos, es de 22.000 hectáreas, 12.000 hectáreas por encima del límite permitido.

Los aumentos más significativos se registraron en el Trópico de Cochabamba (+18%) y los Yungas de La Paz (+4%), mientras que se observó una ligera disminución en el norte del departamento de La Paz y en las áreas protegidas.

El informe también señala una reducción del 2,9% en el número de cultivos ilícitos destruidos, pasando de 10.302 a 10.001 hectáreas.

La UNODC recomienda al gobierno de Rodrigo Paz que fortalezca los controles, en particular en las áreas protegidas, y actualice los datos sobre la demanda interna legítima.

En Bolivia, la coca está protegida por la Constitución de 2009 para usos tradicionales y medicinales, pero parte de su producción termina en el narcotráfico. La OMS confirmó la presencia de la coca en la Lista I de sustancias controladas.

(ANSA).