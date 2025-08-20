Bolivia declara la emergencia nacional por los incendios forestales

MADRID, 20 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Bolivia ha decretado la situación de emergencia nacional por el inicio de varios incendios forestales y el temor a que los fuegos se propaguen a otras zonas del país sudamericano, ha anunciado este miércoles el presidente boliviano, Luis Arce.

"Para proteger nuestro medio ambiente, la salud de las personas, la biodiversidad y las actividades de la población boliviana, aprobamos el decreto supremo que declara Situación de Emergencia Nacional", ha explicado Arce en un mensaje publicado en redes sociales.

El mandatario ha resaltado que esta medida permitirá al Ejecutivo movilizar más recursos humanos, económicos y equipos de emergencia, con vistas también a mejorar los programas "para la recuperación y reforestación de (las) zonas afectadas" en una segunda fase.

Bolivia registraba este miércoles ocho fuegos activos, tres de ellos declarados ya formalmente como incendios forestales, según el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, citado por la agencia de noticias oficial ABI. Además, las autoridades vigilan "720 focos de calor", 540 de ellos en el departamento de Santa Cruz.