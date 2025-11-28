Bolivia detiene a Colombia con un empate 1-1 en la Liga de Naciones

Bolivia detuvo la marcha perfecta de Colombia, la gran favorita de la Liga de Naciones de Sudamérica, con un empate 1-1 este viernes en la altura de La Paz, en la tercera jornada del torneo clasificatorio al Mundial femenino de 2027, en la que Perú venció 3-1 a Chile.

La Verde, que venía de sufrir dos sendas goleadas, en las que encajó nueve goles, puso a sufrir a las cafeteras cuando la mediocampista Sonia Turihuano (46') puso la ventaja parcial en el encuentro disputado en el estadio Hernando Siles de La Paz.

Con mayor posesión de pelota y un juego más agresivo, a pesar de los 3.600 metros de altura de la ciudad boliviana, Colombia consiguió el empate en el 76' gracias a Gabriela Rodríguez tras un tiro libre cobrado por Marcela Restrepo.

Pese al empate, las tricolor se mantienen al frente de la clasificatoria sudamericana a la Copa del Mundo de 2027 con siete puntos.

El elenco colombiano, favorito tras la ausencia de Brasil, ya clasificado como anfitrión de la cita mundialista, hizo méritos para llevarse el triunfo con jugadas de Valerin Loboa, Linda Caicedo y Jorelyn Carabalí.

Pero a sus jugadoras les faltó contundencia y, para rematar, la jueza del encuentro les anuló dos goles (6' y 13').

Perú golea en el clásico

En la ciudad de Cusco, Perú (6°) venció 3-1 a Chile en el Clásico del Pacífico y sumó sus primeros puntos en la Liga de Naciones.

Alesia García en el minuto 30, Luz Campoverde en el 62, tras apenas ingresar al campo, y Raquel Bilcape en el 65 le dieron el triunfo a la escuadra inca en el estadio Garcilaso de la Vega.

Por la Roja, segunda en la tabla de posiciones con cuatro unidades, descontó Nayadet López, en el 41.

Con el triunfo asegurado, el elenco Bicolor reforzó su defensa, mientras Chile, que hasta hoy tuvo su valla invicta, buscó sin éxito el contragolpe.

La tercera jornada del certamen se completa este viernes con los duelos entre Ecuador y Venezuela y Paraguay y Uruguay. Argentina descansa.

La próxima fecha, la última del año, se jugará el martes.

Clasificación:

- Pts J G E P Gf Gc

1. Colombia 7 3 2 1 0 7 3

2. Chile 4 3 1 1 1 6 3

3. Argentina 4 2 1 1 0 5 3

4. Venezuela 4 2 1 1 0 2 1

5. Ecuador 3 2 1 0 1 5 2

6. Perú 3 2 1 0 1 4 5

7. Uruguay 1 1 0 1 0 2 2

8. Bolivia 1 3 0 1 2 1 10

9. Paraguay 0 2 0 0 2 2 5

pld/raa