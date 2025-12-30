Bolivia.- Detienen en Bolivia al exministro de Gobierno y candidato presidencial Eduardo del Castillo

MADRID, 30 Dic. 2025 (Europa Press) -

El exministro de Gobierno de Bolivia y candidato presidencial del Movimiento al Socialismo (MAS) en las pasadas elecciones, Eduardo del Castillo, ha sido detenido este martes cuando se disponía a tomar un vuelo internacional desde un aeropuerto de Santa Cruz.

Del Castillo ha denunciado que su detención tiene motivaciones políticas, en una breve declaración ante los medios tras ser detenido en el aeropuerto de Viru Viru junto a su cuñado. Ambos han sido trasladados a dependencias policiales en el municipio de Warnes, también en el departamento de Santa Cruz.

El exministro de Gobierno durante el mandato del expresidente Luis Arce se disponía a tomar un vuelo hacia Chile, desde donde tenía previsto tomar otro avión hasta China, cuando fue interceptado momentos antes de subir.

Se espera que este martes Del Castillo preste declaración por un supuesto delito de obstrucción al trabajo policial, según informa el diario boliviano 'El Deber'.

Del Castillo fue candidato del MAS en la primera vuelta de las elecciones que se celebraron en agosto de este año, donde apenas logró superar el 3% de los votos, cerrando así dos décadas de gobiernos esta formación.

En los últimos días el expresidente Arce también fue detenido y enviado a prisión preventiva durante los próximos cinco meses mientras avanza una causa en su contra por corrupción en relación a su gestión como ministro de Economía durante el gobierno de Evo Morales por irregularidades en el Fondo Indígena.