Bolivia: Diputado denunció que "Evo Morales huyó a México"

"Según una fuente, Evo Morales ya no se encuentra en el país y se halla en México. Ahora le corresponde al ministro de Gobierno desmentirlo o confirmarlo", declaró el exponente de Alianza Libre en conferencia de prensa, citando al ministro del Interior, Marco Antonio Oviedo.

De acuerdo a Zegarra, el gobierno del presidente, Rodrigo Paz, tuvo la oportunidad de ejecutar la orden de captura contra el exjefe de Estado, pero no lo hizo.

Por ello, el congresista exigió la activación de todos los mecanismos necesarios para localizar a Morales y propuso la creación de una comisión parlamentaria conjunta encargada de investigar y determinar oficialmente su paradero.

Morales, quien se desempeñó como presidente del país por el partido Movimiento Al Socialismo (MAS) entre 2006 y 2019, es objeto de una orden de captura por presunto abuso sexual y trata de personas, vinculado a una relación con una menor de edad ocurrida en 2015, durante su mandato presidencial, que resultó en el nacimiento de una hija. (ANSA).