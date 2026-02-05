Bolivia-EEUU: Canciller boliviano se reunió con Marco Rubio en Washington

Según el informe del Ministerio boliviano sobre X, Aramayo reiteró el objetivo de La Paz: debe restablecerse plenamente las relaciones diplomáticas con Washington, que se mantuvieron a nivel de encargado de negocios desde 2008, tras la expulsión del embajador estadounidense por el entonces presidente Evo Morales

y expresó su esperanza de que los embajadores regresen este mismo año.

La reunión entre ambos se centró en temas clave de la agenda conjunta, con especial énfasis en la cooperación estratégica, la revitalización del diálogo político y el trabajo conjunto en áreas de interés común como la agricultura, la minería, la tecnología y la seguridad.

"Avanzamos hacia una nueva era de confianza y una economía abierta a la creación de oportunidades en Bolivia", afirmó Aramayo, y destacó el papel de Estados Unidos como socio clave en las reformas promercado del país y en el fortalecimiento de la cooperación regional (ANSA).