Bolivia: El Gobierno boliviano defiende el controvertido decreto 5503

El ministro Espinoza sostuvo que se trata de "una narrativa política que están tratando de imponer aquellos que se beneficiaron con la entrega de los recursos naturales en el pasado", afirmó.

Las críticas surgieron por el artículo 11 del documento, que autoriza la aprobación de inversiones extranjeras en recursos estratégicos, como la minería o el litio, mediante decreto supremo y no a través de la Asamblea Legislativa, como establece la Constitución Política. Por eso, sectores afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) se encuentran movilizados, pues consideran que el Decreto 5503 venderá los recursos y perjudicará los intereses del país.

Espinoza apuntó a exautoridades y exlegisladores que, según dijo, avalaron acuerdos reservados. "Son los mismos que firmaban contratos secretos en la Asamblea, beneficiando a chinos, rusos y otros países amigos del régimen", señaló, al contrastar esa práctica con el enfoque actual del Gobierno de centro-derecha.

El funcionario dijo que la norma establece un esquema distinto, orientado a facilitar la llegada de inversiones bajo criterios de transparencia y respeto a la normativa nacional. En ese marco, defendió el mecanismo de "fast track" para proyectos de inversión, uno de los puntos más cuestionados de la norma.

Gobierno. Según el portal del diario LA NACION, se espera que el lunes el Gobierno sostenga una reunión con la central sindical COB y otros sectores movilizados para explicar mejor los alcances del Decreto 5503. (ANSA).