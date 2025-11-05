Bolivia.- El presidente electo de Bolivia advierte a quienes no quieran sumar: "La libertad tiene sus condiciones"

MADRID, 5 Nov. 2025 (Europa Press)

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, ha tendido la mano este miércoles a quienes quieran "aportar" en favor del país durante los próximos años de su mandato que arranca este fin de semana, pero ha advertido a los que no que "se atengan a las consecuencias" pues "la libertad tiene sus condiciones".

"No abusemos de la libertad", ha dicho Paz tras recibir de manos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) las credenciales que le acreditan como presidente electo tras imponerse en la segunda vuelta de las elecciones celebradas el 19 de octubre.

Paz ha explicado que "la libertad tiene sus defensas" y ha rechazado que en nombre de la libertad y una ideología se pueda "someter" a todo un pueblo, después de invitar a todas las fuerzas políticas, regiones y naciones a la "concertación".

"Quiero invitar a cada hombre y a cada mujer que generen visión de unidad (...) si queremos libertad hay que conquistarla con firmeza", ha dicho Paz, quien ha asegurado que tras las elecciones "no hay ganadores ni perdedores".

En ese sentido, ha apelado a la diversidad de Bolivia como factor capaz de generar la fortaleza que busca para estos años. "Estamos acá para honrar esa democracia y para honrar a la patria. Es ella la que nos convoca y que genera factor de unidad, por eso, ante todo la patria", ha incidido, informa 'El Deber'.

Por su parte, el vicepresidente electo, Edman Lara, se ha comprometido también a "trabajar para todos" independientemente del sentido del voto de los electores y "unificar el país", apelando a los colores de la bandera boliviana.

"La unidad del pueblo ante todo", ha dicho Lara, quien ha reprochado el país "golpeado" que recibirá el nuevo Gobierno. "Nos vamos a levantar porque sabemos luchar, porque sabemos resistir, y lo vamos a hacer entre todos", ha afirmado.