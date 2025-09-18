Bolivia: El Supremo de Bolivia rechaza la revisión de sentencia de Jeanine Áñez en el caso Golpe de Estado II

MADRID, 18 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Colombia ha declarado inadmisible este miércoles el recurso de revisión de sentencia presentado por la expresidenta Jeanine Áñez para anular la sentencia de 10 años de prisión que pesa sobre ella por su autoproclamación como presidenta en noviembre de 2019, el conocido como caso Golpe de Estado II.

La Sala Plena del TSJ ha desestimado el recurso presentado por el equipo legal de Áñez argumentando que no enmendó las cuestiones que se le habían planteado en el recurso interpuesto el 25 de agosto, según ha recogido la agencia ABI.

Con todo, los magistrados han advertido que la defensa de la expresidenta "puede volver a presentar un nuevo Recurso de Revisión de Sentencia Condenatoria Ejecutoriada", aunque "fundado en motivos distintos".

En 2022, Áñez fue condenada por delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes debido a su autoproclamación presidencial el 12 de noviembre de 2019.

Siendo entonces segunda vicepresidenta del Senado, se proclamó presidenta de la Cámara Alta y, posteriormente, del Estado, en actos que, según la sentencia, se realizaron sin quórum ni participación de la bancada mayoritaria del MAS.

Asimismo, hace doce días un Tribunal ordenó su liberación, siempre que no estuviese detenida por otra causa, en otro caso en que estaba acusada de genocidio y genocidio en grado de tentativa debido a su papel durante las protestas de 2019 que dejaron más de una treintena de muertos tras la salida del poder del expresidente Evo Morales.