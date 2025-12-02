Bolivia.- El vicepresidente de Bolivia anuncia el inicio de "procesos penales" contra el expresidente Luis Arce

MADRID, 2 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El vicepresidente de Bolivia, Edman Lara, ha anunciado el inicio de "procesos penales" contra el expresidente Luis Arce para que "responda por todo el daño que ha hecho al país", antes de asegurar que las nuevas autoridades promoverán "un juicio de responsabilidades" contra el exmandatario, quien ocupó el cargo entre 2020 y noviembre de 2025, cuando fue sustituido por Rodrigo Paz.

"Quiero anunciar que he instruido al Departamento Jurídico iniciar procesos penales al expresidente Luis Arce Caracora. Luis Arce Catacora va a responder por todo el daño que le ha hecho al país", ha dicho. "También vamos a promover un juicio de responsabilidades, porque no se va a salvar", ha manifestado.

El juicio de responsabilidades es un modelo vigente en Bolivia a raíz de una ley aprobada en 2010 que permite el enjuiciamiento de altos cargos --entre ellos el presidente o el vicepresidente-- "por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones".

"No se van a salvar todos los corruptos que le han hecho daño este país, que han encarcelado gente inocente, que se han robado la plata de los bolivianos y que nos han dejado económicamente mal", ha dicho Lara, antes de afirmar que se presentarán denuncias contra otros antiguos altos cargos de Bolivia por estas presuntas acciones.

El vicepresidente boliviano ha explicado que entre estas personas figurarán el exministro de Gobierno Eduardo del Castillo, el excomandante de la Policía Johnny Aguilera y el excomandante de la Policía Augusto Russo, así como "todos aquellos corruptos que le han hecho daño a la patria".

"Nadie, pero absolutamente nadie, va a quedar impune", ha prometido en un vídeo en sus redes sociales. "Se acaba la impunidad, porque nosotros tenemos una clara y firme convicción y compromiso con la patria", ha reiterado Lara.

En este sentido, ha hecho hincapié en que "todos los corruptos tienen que responder por sus acciones y tienen que rendir cuentas a la justicia". "No tengo sed de venganza, tengo sed de justicia, al igual que todos ustedes", ha zanjado.

El vídeo ha sido publicado cerca de una semana después de que la Presidencia boliviana alimentara la disputa con Lara afeándole que en las dos semanas que llevaba en el cargo se hubiera pasado la mitad viajando, así como que se comunique a través de la red social TikTok.

"No es serio", dijo la portavoz, Carla Faval.

Los reproches se suman a un cúmulo de desavenencias, incluso antes de que Paz se colgara la banda presidencial, entre ellos el cese de Freddy Vidovic, apuesta de Lara, como ministro de Justicia, tras hacerse pública una condena suspendida a tres años de cárcel en un caso que se remonta a 2015 y relacionado con la fuga del empresario peruano Martín Belaúnde.