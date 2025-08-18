LA NACION

Bolivia elegirá presidente en balotaje entre dos candidatos de derecha (proyecciones)

Bolivia elegirá a su próximo presidente en una segunda vuelta entre dos candidatos de derecha,...

Bolivia elegirá presidente en balotaje entre dos candidatos de derecha (proyecciones)
Bolivia elegirá presidente en balotaje entre dos candidatos de derecha (proyecciones)

Bolivia elegirá a su próximo presidente en una segunda vuelta entre dos candidatos de derecha, un senador que dio la sorpresa y un expresidente, que competirán por reemplazar a la izquierda luego de 20 años de gobierno, según proyecciones de Ipsos-Ciesmori y Captura Consulting.

Rodrigo Paz, senador por Tarija (sur), quedó primero con más del 31% de los votos en los conteos rápidos de ambas empresas encuestadoras. En segundo lugar aparece el exmandatario Jorge Quiroga con más del 27%.

El millonario Samuel Doria Medina, favorito en todas las encuestas hasta hace una semana, quedó relegado al tercer puesto con más del 19%.

