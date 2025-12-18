Bolivia elimina subsidios al combustible para combatir el contrabando

Entre estas, un aumento del 20% del salario mínimo nacional, que pasará de 2750 a 3300 bolivianos (equivalentes a una cifra entre US$395 y US$474).

El líder de centroderecha afirmó que estas medidas buscan proteger, en particular, "a quienes más lo necesitan".

Paralelamente, el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, anunció que los precios del combustible sufrirán aumentos significativos tras la eliminación del subsidio.

Esta decisión forma parte de la estrategia del gobierno para contener el gasto público y combatir el contrabando de combustible hacia los países vecinos.

Según Paz, "la eliminación de los subsidios no significa abandono, sino orden y equidad".

El anuncio llega un día después de la creación de la Comisión de la Verdad, encargada de investigar la supuesta corrupción en el sector de hidrocarburos durante las administraciones de los expresidentes de izquierda, Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025)". (ANSA).