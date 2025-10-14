Bolivia en crisis elegirá presidente entre dos candidatos de derecha

Dos propuestas de derecha para un país en crisis: los bolivianos elegirán este domingo en balotaje a un presidente que marcará el fin de 20 años de gobiernos de izquierda con la misión de sacar adelante una economía en rojo.

Sin dólares ni combustibles, y con una inflación interanual que supera el 23%, los electores sepultaron en la primera vuelta al Movimiento Al Socialismo (MAS) que lideró Evo Morales.

El domingo escogerán entre el líder de centroderecha Rodrigo Paz, quien encabezó de manera inesperada el primer turno, y el exmandatario liberal Jorge Quiroga.

Así terminará una era que inició Morales en 2006 y que cerrará su sucesor y hoy adversario Luis Arce, un ciclo que pasó de la bonanza propiciada por la nacionalización del gas a la caída dramática de la producción que prácticamente secó la fuente de divisas.

Hoy son comunes las largas filas frente a las gasolineras o para abastecerse de arroz o aceite subsidiados.

Es la peor crisis en cuatro décadas que enfrenta este país de 11,3 millones de habitantes rico en litio.

"Hay una desesperación, la mayoría de la gente vive del día a día (...). Acá no nos va a ir nada bien", dice Pamela Roque, instrumentadora quirúrgica de 29 años que está considerando emigrar por falta de empleo.

Con un 44,9%, Quiroga encabeza la intención de voto frente a Paz (36,5%), según una encuesta publicada el domingo por Ipsos-Ciesmori.

"Con cualquiera de las dos (propuestas), si no dan soluciones rápidas, el costo social y el riesgo" de protestas "van a ser altos", dice a la AFP la politóloga Ana Lucía Velasco.

- Afán de dólares -

El gobierno de Arce, que dejará el poder el 8 de noviembre, casi ha agotado los dólares de sus reservas para sostener una política universal de subsidios a los combustibles.

Su sucesor recibirá una economía en recesión, de acuerdo con la proyección del Banco Mundial.

Quiroga, ingeniero de 65 años graduado en Estados Unidos, propone inyectar US$12.000 millones a través de préstamos con organismos multilaterales.

El candidato de Alianza Libre asegura que en tres meses regresarán las divisas al sistema financiero, que hoy no puede devolver su dinero a los ahorristas.

"Los dólares, los 'washingtones', vienen de afuera. Si no se hace eso, no hay solución", sostiene.

Rodrigo Paz, economista de 58 años e hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), propone en cambio reestructurar primero los presupuestos del Estado antes de endeudarse más.

La deuda externa de Bolivia ronda el 30% del PBI.

"El problema es (...) pedir crédito sin ordenar la casa (...). Otro está yendo a extender la mano, a ver que les llegue la plata en condiciones muy duras", dijo.

Ambos proponen mantener los subsidios de carburantes sólo para el transporte público y sectores vulnerables y mantener los programas sociales y bonos.

"No tengo confianza en ninguno de los dos (...). ¿Qué me dan ellos?

“El sueldo que tengo no alcanza para nada", dice a la AFP Jorge Serrano, un exconstructor de 73 años.

Quiroga y Paz han matizado la severidad de sus planes originales para evitar hablar de un shock económico.

"No se puede tener ambas cosas a la vez", mantener subvenciones y bonos y estabilizar la economía, dice la politóloga Velasco.

"Las personas tienen sus esperanzas invertidas en promesas electorales muy difíciles de cumplir o quizás imposibles", agrega.

- La sombra de Morales -

El Partido Demócrata Cristiano liderado por Paz tendrá el número más alto de senadores y diputados, pero sin asegurar mayoría. Alianza Libre será la segunda fuerza.

Fuera del Congreso, enfrentarán la oposición de Evo Morales, que gobernó Bolivia en tres ocasiones entre 2006 y 2019 y quien quedó fuera de la elección por un fallo constitucional.

Sobre el líder cocalero pesa una orden de detención por un caso de supuesto abuso de una menor cuando era mandatario, acusación que él niega.

Morales impulsó el voto nulo en la primera vuelta. "A ver si esa derecha, que si gana, aguanta", dijo Morales.

Una parte de la población, sobre todo indígena, podría ahora no sentirse representada ni en el gobierno ni en el parlamento.

"La gente estaría dispuesta a aceptar un gobierno de derecha si puede gestionar bien la economía, pero si alberga a personas con discursos racistas (...) no se lo van a perdonar", comenta Velasco.

gta-jac/vel/nn/val