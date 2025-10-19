Bolivia en crisis elige entre la derecha para reemplazar 20 años de socialismo

Bolivia elige este domingo a su próximo presidente en un balotaje entre dos candidatos de derecha, en medio de una aguda crisis económica tras 20 años de gobiernos socialistas.

El exmandatario Jorge Quiroga (2001-2002), ingeniero de 65 años, y el senador Rodrigo Paz, economista de 58, compiten por la presidencia con promesas distintas para revertir el peor trance de su economía en cuatro décadas.

La producción boliviana se contrajo 2,4% en el primer semestre de 2025, según datos oficiales. El Banco Mundial proyecta una recesión que durará al menos hasta 2027.

Las largas filas para abastecerse de combustibles se han convertido en parte del paisaje del país de 11,3 millones de habitantes. La inflación alcanzó un 23% interanual en septiembre.

"La situación es terrible. Todo está caro, ya no alcanza el dinero", dice Felicidad Flores, una vendedora ambulante de 67 años en La Paz. Sale de una cabina del teleférico, el sistema de transporte emblema de los viejos tiempos de bonanza impulsados por las exportaciones de gas.

Ahora la situación es otra. El gobierno de Luis Arce, que deberá dejar el poder el 8 de noviembre, agotó casi todos los dólares de sus reservas para sostener una política de importación de combustibles que se venden a pérdida en el mercado interno.

René Santos, un desempleado de 69 años, dice que decidirá su voto en el último momento, quizás en la misma sala de votación. "Siempre hay una pequeña esperanza, pero después de tantos años también hay desilusión", dice.

Según la politóloga Daniela Osorio Michel, del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (Giga), entre los bolivianos "la paciencia se está acabando".

"Si quien sale vencedor no realiza medidas que vayan a apoyar al sector más vulnerable, eso puede desembocar en un estallido social", dice.

Dos vías

Paz tendrá la bancada más poderosa del parlamento, luego de conseguir sorpresivamente la votación más alta en la primera vuelta. Una semana antes, los sondeos lo ubicaban entre el tercer y quinto lugar. La segunda bancada más numerosa será la de Quiroga.

Sin embargo, "ninguno de los dos tendrá mayoría (...), va a ser necesario generar acuerdos" para aplicar sus medidas, dice a la AFP la socióloga María Teresa Zegada.

Quiroga, conocido como "Tuto", promete un "plan de salvataje" para inyectar US$12.000 millones a la economía con préstamos internacionales.

Antes de Navidad el abastecimiento interno de combustible estará cubierto y las divisas regresarán al sistema financiero para devolverlas a los ahorristas, sostiene.

Paz, senador de centroderecha e hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), plantea una fuerte descentralización y un "capitalismo para todos": un programa de formalización laboral, con reducción de impuestos y eliminación de trabas burocráticas.

No solicitará créditos hasta reestructurar las finanzas internas, dice.

Los dos coinciden en aplicar fuertes recortes al gasto público, sobre todo a la subvención de carburantes, algo que los especialistas aseguran que profundizará la crisis antes de salir a flote de nuevo.

A una semana de la elección, Quiroga concentraba un 44,9% de la intención de voto, frente a Paz, con 36,5%, según una reciente encuesta de Ipsos-Ciesmori.

Factor Evo

El expresidente Evo Morales, que gobernó en tres ocasiones consecutivas entre 2006 y 2019, no consiguió inscribir su candidatura por un fallo judicial que prohibió más de una reelección.

Ahora está en la región cocalera del Trópico de Cochabamba, protegido por una guardia indígena de una orden de detención por un caso de trata de una menor, cargo que él rechaza.

Desde allí impulsó en protesta contra la derecha una breve campaña por el voto nulo, que alcanzó un pico histórico en la primera vuelta de 19,2%.

Y aunque para el balotaje dejó en libertad a sus seguidores para votar, en una entrevista de agosto con la AFP aseguró que permanecería en el país para dar "batalla en las calles y en los caminos" si la derecha entraba al poder.

Una crisis social puede ser un motivo para que "el liderazgo de Evo Morales eventualmente resurja", dice Osorio Michel.

sf-gta/vel/nn