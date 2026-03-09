Bolivia excluye a Martins Moreno de lista para afrontar la repesca mundialista

Sin su goleador histórico, Marcelo Martins Moreno, y apelando a la base que disputó la eliminatoria sudamericana, Bolivia dio a conocer este lunes la lista de 28 jugadores convocados para disputar a final de mes la repesca del Mundial de 2026 en México.

El Flecheiro, de 38 años, volvió al fútbol a mediados de febrero, tras haber jugado por última vez en diciembre de 2023, con la meta de luchar por el pase de la Verde a la cita mundialista en Norteamérica.

Martins firmó con Oriente Petrolero y quiso ponerse en vitrina para que el seleccionador boliviano, Oscar Villegas, lo tomara en cuenta para el repechaje ante Surinam que se disputará el 26 de este mes en Monterrey. Si vence, Bolivia disputará un encuentro final cinco días después ante Irak.

El ariete, con 31 anotaciones y 108 partidos internacionales con su país, disputó dos partidos por el Oriente Petrolero en el torneo de verano e hizo dos tantos de penal, pero no convenció a Villegas, quien había anticipado su deseo de verlo con más rodaje.

- Apelar a la base -

Sin su gran figura de los últimos años, Villegas apeló a la base de las eliminatorias sudamericanas, aunque con algunas novedades, como el llamado del joven portero Gerónimo Govea, del Montevideo Wanderers, y la exclusión del delantero Carmelo Algarañaz.

El DT de Bolivia, que busca disputar un Mundial por primera vez desde 1994, ordenó que la concentración comience este lunes en la ciudad de Santa Cruz.

La Verde tiene un último partido amistoso el próximo domingo de local ante Trinidad y Tobago y luego, la siguiente semana, emprenderá vuelo a México.

Lista de convocados:

arqueros: Carlos Lampe (Bolívar), Guillermo Viscarra (Alianza Lima, Perú) y Gerónimo Govea (Montevideo Wanderers, Uruguay).

defensas: Diego Medina (CSKA 1948 Sofia, Bulgaria), Yomar Rocha (Akron Tolyatti, Rusia), Lucas Macazaga (Leganés, España), Roberto Fernández (Akron Tolyatti, Rusia), Dieguito Rodríguez (Always Ready), Luis Haquín (Al-Tai, Arabia Saudita), Richet Gómez (Always Ready), Marcelo Tórrez (Santos, Brasil), Efraín Morales (CF Montreal, EEUU), Diego Arroyo (Shakhtar Donetsk, Ucrania) y Leonardo Zabala (Cancún, México).

volantes: Ervin Vaca (Bolívar), Héctor Cuéllar (Always Ready), Robson Matheus (Bolívar), Moisés Villarroel (Blooming), Gabriel Villamíl (LDU Quito, Ecuador), Ramiro Vaca (Wydad Athletic, Marruecos), Jesús Maraude (Always Ready) y Carlos Melgar (Bolívar).

delanteros: Víctor Abrego (The Strongest), Miguel Terceros (Santos, Brasil), Fernando Nava (Always Ready), Moisés Paniagua (Wydad Athletic, Marruecos), Enzo Monteiro (Chungbuk Cheongju, Corea del Sur) y Juan Godoy (Always Ready).