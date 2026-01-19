Bolivia: gobierno elimina a Telesur y RT de la grilla de la TV oficial

La decisión, alegada como "razones administrativas", entró en vigor el 17 de enero y afecta a los servicios de IPTV, DTH satelital y la aplicación Entel TV Smart, utilizada por aproximadamente siete millones de usuarios.

Los principales medios de comunicación bolivianos y venezolanos informaron sobre la decisión, señalando que la presidenta de Telesur, Patricia Villegas, respondió en Caracas, calificando la medida de "tan previsible como condenable", argumentando que "no existen razones válidas" para la eliminación del canal.

La exclusión ha suscitado críticas en el mundo de los medios: la Asociación de Corresponsales Internacionales y la Asociación de Periodistas de Bolivia denuncian la insuficiencia de explicaciones y advierten del riesgo de censura y de una restricción del pluralismo informativo. (ANSA).