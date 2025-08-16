LA NACION

Bolivia: Grieta izquierda favorece a conservadores en comicios

Los candidatos de derecha lideran las encuestas

De hecho, esa fuerza se encuentra dividida tras las elecciones y el expresidente Evo Morales ha impulsado a sus partidarios a boicotearlas instándolos a votar en blanco e impugnar los resultados.

Dos candidatos de la oposición, el empresario de centroderecha Samuel Doria Medina y el expresidente conservador Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), parecen ser los favoritos en la carrera presidencial.

Según las encuestas, incluso podrían competir por el cargo en una segunda vuelta, la primera en la historia política boliviana (posibilidad prevista por la Constitución vigente desde 2009).

Las últimas proyecciones ubican al candidato del partido de gobierno, Eduardo del Castillo, en el último lugar, mientras que el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, de la Alianza Popular, considerado el sucesor del expresidente Evo Morales, ni siquiera se acerca a llegar a la segunda vuelta. (ANSA).

