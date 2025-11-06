Bolivia.- La Diputación de Cáceres y Felcode refuerzan la cooperación con Bolivia a través de un proyecto de ruta turística

CÁCERES, 6 Nov. 2025 (Europa Press) -

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha recibido esta semana al presidente y director de Innovación del Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (CEPAD), Rubens Barbery y Carlos Hugo Molina, entidad boliviana encargada de la ejecución y seguimiento del proyecto Fortalecimiento de la Ruta Turística 'Raíces Chiquitanas', como promotor del desarrollo económico local en el municipio de Concepción en Bolivia financiado por la Diputación de Cáceres, con el apoyo de Felcode.

Tal y como ha precisado Barbery, este proyecto se está desarrollando con el objetivo de reactivar el sector turístico en la región de Chiquitos, que representa el 20% del PIB local, y es, a su vez, un sector clave para el empleo femenino, en el que se emplea el 80% de las mujeres de este territorio.

Con esta iniciativa se busca fortalecer la Ruta Turística y Cultural Raíces Chiquitanas, promoviendo una oferta turística sostenible durante todo el año a través de la formación y fortalecimiento de emprendimientos turísticos liderados por mujeres y la creación y difusión de contenidos digitales sobre la ruta y sus atractivos.

"Trabajamos en las Misiones Jesuíticas de Chiquitos que es Patrimonio Cultural de la Humanidad por lo que nos sentimos muy identificados con Cáceres, que también es patrimonio, y sabemos el valor de trabajar con productos y emprendimientos como la artesanía para promover ese patrimonio inmaterial y material que tienen las Misiones. Estamos aprendiendo mucho de la experiencia que tienen en Cáceres", ha explicado el presidente del CEPAD.

Esta reunión también ha servido para abordar la actualidad política de Bolivia y la llegada a la presidencia de Rodrigo Paz el próximo 8 de noviembre. Miguel Ángel Morales ha apuntado que el perfil municipalista de Paz y su estrecha colaboración con Felcode y la provincia de Cáceres durante su etapa como alcalde de Tarija "pueden constituir una ventana de oportunidad para consolidar y expandir la labor de fortalecimiento del municipalismo de Felcode en Bolivia. También puede ser una oportunidad para nuestra provincia y región, Rodrigo Paz pudo conocer, en una visita técnica organizada con el Fondo en 2017, cómo trabajamos desde esta provincia en sectores como la miel y el aceite. Y él mismo fue uno de los firmantes del Acta de Entendimiento entre el municipio de Tarija y Felcode, que oficializó el apoyo técnico de los bomberos del Sepei a la Escuela de Bomberos y Protección Civil de Tarija".