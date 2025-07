Bolivia: La EHU reconoce académicamente por primera vez un trabajo fin de máster escrito y defendido en quechua y castellano

BILBAO, 29 Jul. 2025 (Europa Press) - La EHU reconoce académicamente por primera vez un trabajo de fin de máster (TFM) escrito y presentado en quechua y en castellano. “Participación política de la mujer indígena y minera desde el feminismo comunitario en el cono sur de Cochabamba-Bolivia” es el título del TFM escrito por la estudiante María del Cielo Galindo, que lo defendió el 26 de junio, ha informado la universidad en una nota. Según ha detallado la EHU, la estudiante escribió casi todo el trabajo originalmente en quechua para después traducirlo con la ayuda de su hermano para pulir el texto. El día de la presentación fue él quien hizo la traducción simultánea. “Creo que la experiencia fue acogedora, especialmente porque tuve el respaldo de mi tutora, mis compañeras y el profesorado del máster. Cada una de mis compañeras y las personas que se encontraban en la sala entendían que lo que hacía lo hacía acompañada de todas mis ancestras y valoré mucho que cada una haya respetado el momento”, ha expresado Galindo. La defensa, ha añadido la estudiante, fue una “forma de lucha colectiva y familiar”, ya que su hermano hizo la traducción simultánea al castellano, “brindándome su apoyo durante todo el proceso”. El trabajo analiza la actuación política y la resistencia cultural de las mujeres indígenas mineras bolivianas desde una perspectiva decolonial y colectiva, ha indicado la universidad. RECHAZADO EN BOLIVIA Galindo es licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Bolivia. Allí intentó presentar el Trabajo de Fin de Grado en quechua, pero el jurado no sabía el idioma y le rechazaron la propuesta. “La constitución de Bolivia acepta 36 lenguas indígenas, pero en la práctica no se nos ofrecen espacios para para aportar en nuestras lenguas”, ha relatado María del Cielo Galindo. En la EHU ha estudiado el máster en Estudios Feministas y de Género y su tutora del TFM, Izaro Gorostidi, le propuso hacer y presentar el trabajo en quechua. La estudiante ha expresado que al comenzar sus estudios de máster, “tenía claro” que quería llevar su lengua a los espacios académicos y “demostrar que no se puede entender la lucha, el pensamiento ni la memoria de los pueblos indígenas sin conocer, comprender y respetar su lengua”. “El quechua es mi lengua materna, la lengua de mi madre, de mi abuela y de todas mis ancestras, así como de muchas mujeres indígenas en Bolivia. A través de las lenguas se puede entender la mentalidad, la historia y la resistencia de los pueblos”, ha declarado la estudiante. Según Galindo, fuera de la comunidad el quechua ha sido una lengua “históricamente despreciada”, y su objetivo en el máster era trasladar que, a través de la investigación, se puede “recuperar” los espacios académicos para las lenguas indígenas, “haciendo oír su voz en ámbitos a los que una mujer indígena no ha tenido acceso”. IDENTIDAD Para la estudiante la lengua es un "sapi" (raíz en quechua), la "memoria colectiva" de los pueblos, "una forma de reivindicar nuestras raíces, nuestra historia y nuestras luchas". "Al hablar quechua, no solo estamos afirmando nuestra identidad, sino que estamos desafiando las estructuras patriarcales y coloniales que siempre intentaron invisibilizarnos", ha explicado Galindo. La estudiante se ha propuesto, de cara al futuro, continuar su trayectoria investigadora y trabajar con otras comunidades indígenas y "extenderlo a un enfoque comparativo a nivel internacional". En su opinión, la investigación permitirá "conectarnos y fortalecer la visibilidad de nuestras luchas, pensamientos y resistencias, no solo a nivel local, sino también en un contexto regional e internacional". Por el momento, la estudiante está en busca de becas y financiación.

