Bolivia: “La gente quiere gobierno con sentido común”, Paz

“La gente quiere un gobierno con sentido común, quiere que se genere una reforma del Estado; este es un Estado que se consume la economía, la gente trabaja para el Estado y no el Estado para la gente”, explicó Paz en una entrevista con W Radio.

Según el candidato boliviano, la mayoría de la población “quiere reformar la justicia, quiere luchar contra la corrupción, que es un flagelo enorme en Bolivia de los últimos 20 años, en pocas palabras quiere reformar una economía, un Estado facilitador y una justicia que le es permita vivir en paz”.

Para Paz, de la mano del cambio de gobierno y el fin de dos décadas del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, “habrá un cambio de aires, incluso en el Legislativo. Se ha generado una renovación”, sostuvo.

El candidato adelantó que de llegar a la presidencia hará cambios en el modelo económico, en particular con la explotación del litio, al sostener que los gobiernos de izquierda desperdiciaron tiempo y dinero y entregaron concesiones de explotación de sus minas “con contratos poco transparentes” a empresas de Rusia y China.

“Bolivia se tiene que abrir al mundo en el tema del litio”, afirmó el candidato del Partido Demócrata Cristiano, que disputará el balotaje el 19 de octubre con Quiroga. (ANSA).